Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер подтвердил, что финансовые убытки клуба уменьшились
Клуб опубликовал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine/
"Интер" подтвердил, что финансовые убытки клуба значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом. По результатам отчета за 30 июня 2024 года, руководство команды зафиксировало рекордный оборот в 473 миллиона евр.
Как сообщили на собрании акционеров, потери в сезоне 2023-2024 годов сократились примерно до 36 миллионов евро, что примерно на 50 миллионов евро меньше, чем потери, зафиксированные в конце кампании 2022-23 годов.
"Общий оборот за сезон составил 473 миллиона евро, что является рекордом клуба, при этом доход увеличился на 48 миллионов евро. Этого удалось достичь благодаря хорошим результатам на поле, что привело к увеличению коммерческого оборота", - говорится в заявлении клуба.
Популярное сейчас
- Известный португальский менеджер согласился возглавить Манчестер Юнайтед
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Родри – обладатель Золотого мяча-2024, Манчестер Юнайтед уволил тренера. Главные новости за 28 октября
- Серия А. Интер - Ювентус 4:4. Що це було?
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium