Интер подтвердил, что финансовые убытки клуба уменьшились

"Интер" подтвердил, что финансовые убытки клуба значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом. По результатам отчета за 30 июня 2024 года, руководство команды зафиксировало рекордный оборот в 473 миллиона евр.

Как сообщили на собрании акционеров, потери в сезоне 2023-2024 годов сократились примерно до 36 миллионов евро, что примерно на 50 миллионов евро меньше, чем потери, зафиксированные в конце кампании 2022-23 годов.

"Общий оборот за сезон составил 473 миллиона евро, что является рекордом клуба, при этом доход увеличился на 48 миллионов евро. Этого удалось достичь благодаря хорошим результатам на поле, что привело к увеличению коммерческого оборота", - говорится в заявлении клуба.