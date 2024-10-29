Милан второй год подряд клуб зафиксировал чистую прибыль

Руководство "Милана" подтвердило, что команда получила прибыль в более 450 миллионов евро - это является рекордным показателем для "россонери".

"Второй год подряд клуб зафиксировал чистую прибыль с консолидированным положительным результатом в 4,1 миллиона евро, что соответствует сезону 2022/23. Прибыль была обусловлена рекордными доходами в 457 миллионов евро, что ознаменовало новый исторический максимум для команды. Мы превзошли прибыль, которую получили в предыдущем сезоне - 404,5 миллиона евро, что составляет +13% роста дохода", - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что "Милан" сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, и имеет 14 очков.