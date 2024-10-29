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Президент Милана требует компенсации после отмены матча против Болоньи

Италия

Непонятно, почему матч не мог состояться, а другие мероприятия могли (с)

Президент Милана требует компенсации после отмены матча против Болоньи

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Паоло Скарони, президент "Милана", возмущен решением о переносе матча Серии А против "Болоньи" из-за непогоды.

77-летний итальянец отметил, что клуб хотел бы получить компенсацию за нанесенный ущерб:

"Все подобные решения, принятые государственными органами, должны быть поставлены под сомнение, особенно когда не понятно, почему мы не могли играть за закрытыми дверями.

Другая вещь, которая является несправедливой, это то, что непонятно, почему матч не мог состояться, а другие мероприятия могли. Мы бы хотели получить компенсацию за нанесенный ущерб".

Добавим, что матч "Милан" - "Болонья" состоится в январе, поскольку обе команды участвуют в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

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Болонья Милан Паоло Скарони
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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