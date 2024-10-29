Серия А. Наконец-то победа Болоньи на классе

Серия А. Десятый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Болонья" 0:2

Голы: Орсолини 35, Одгар 51

До отчетного тура "Болонья" побеждала в сезоне во всех турнирах лишь однажды - "Монцу" в гостях в пятом туре лиги. И ту победу (2:1) нельзя было назвать победой на классе, поскольку ее принес удар издали редкой красоты и точности на 80-ой минуте матча. В целом "россоблу" клепают слишком много ничьих, раздражены из-за такого начала каденции Винченцо Итальяно. В предыдущем матче лиги упустили 2:0 после 72-ой минуты и сыграли вничью.

Сегодня наконец-то состоялась такая победа на классе. Благодаря чему? Итальяно всегда доволен игрой команды, но требует еще и проявить агрессию, ярость. Похоже, проявила. Также помог вынужденный отдых в субботу, когда из-за непогоды не состоялся матч против "Милана". Или же просто статистика выравнялась. Победа, поражение и шесть ничьих в первых восьми турах, первое место в лигах Топ-5 с апреля по ничьим - аномалия. Теперь нормальнее.

"Кальяри" выиграл предыдущие пять домашних матчей против этого соперника, не проиграл последние семь. И сейчас начал будто на пути к победе. Хорошо прессинговал, атаковал. Удар Пикколи с рикошетом срезался в ворота, и Скорупски выцарапал его с линии, Гаэтано добивал головой - и уже защитник вытащил с линии. Да и в целом сарды, два и четыре тура назад победившие, а три тура назад сыгравшие 1:1 в гостях с "Ювентусом", не играли провально.

И все же на этот раз, выдержав стартовый натиск соперника, "Болонья" включила свой класс. Без яркости, без особой скорости, без особого качества. Но уже Скуффет отбил удар Орсолини с близкого расстояния, Риккардо пробивал неточно из центра штрафной. И пробил точно из ее правой стороны с острого угла. После перехвата в центре поля и умного пропускания мяча Кастро правый вингер просто мощно пробил в ближный угол через руки вратаря.

Скорупски еще отбивал удар Пикколи в ближнем углу. Но в начале второго тайма прострел слева назад защитника Лукуми попал к Одгару, и удар последнего Скуффет в ближнем углу не отбил, хотя, вообще-то, должен был. После чего "Болонья" уже докатывала матч до победы. А когда все же заснула - Скорупски потащил коварный удар с рикошетом и отбил добивание в ближний угол. Также выскочил из ворот и забрал мяч в ногах соперника.

"Болонья" выходит на десятое место. "Кальяри" на 15-ом.

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Доргу 51

Удаления: Чачуа 40 (Э, прямая красная), Белахьян 82 (Э, вторая желтая)