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Лукаку совершил 100-е результативное действие в Серии А

Италия

Ромелу Лукаку забил в ворота Милана

Лукаку совершил 100-е результативное действие в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" встретился с "Миланом" в рамках 10-го тура Серии А.

Нападающий Ромелу Лукаку забил гол в ворота "россонери" на пятой минуте матча.

Таким образом на счету бельгийца 74 забитых мячей и 26 результативных передач в 136 поединках.

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