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Лукаку совершил 100-е результативное действие в Серии А
Ромелу Лукаку забил в ворота Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" встретился с "Миланом" в рамках 10-го тура Серии А.
Нападающий Ромелу Лукаку забил гол в ворота "россонери" на пятой минуте матча.
Таким образом на счету бельгийца 74 забитых мячей и 26 результативных передач в 136 поединках.
Romelu Lukaku ????????#VamosAnderlecht????⚪️ pic.twitter.com/2UFKSOT8BL— RSC Anderlecht España ???????? (@AnderlechtES) October 29, 2024
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