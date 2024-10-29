Серия А. Милан - Наполи 0:2. Лидер остается лидером, середняк - середняком

Серия А. Десятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" 0:2

Голы: Лукаку 5, Кварацхелия 43

"Милан": Маньян, Рояль (Пулишич 62), Тиав, Павлович, Ф. Терраччьяно, Фофана, Лофтус-Чик (Камарда 87), Чуквуэзе, Муса, Окафор (Леау 62), Мората

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера (Дзербин 90+4), Гилмор (Фолоруншо 90+4), Ангисса, МакТоминей, Политано (Мадзокки 69), Лукаку (Симеоне 77), Кварацхелия (Нерес 77)

Предупреждениe: Оливера 73

Главный арбитр: Андреа Коломбо

"Наполи" неудержим. Провал в Вероне в первом туре лиги уже давно забыт. С тех пор в девяти турах, включая отчетный, он набрал 25 очков с общей разницей мячей 18:2. Сдержал его лишь "Ювентус" на "Алльянц Стадиум" на 0:0. "Милан" на "Сан Сиро" сдержать не сумел. Да и с чего бы это сумел сдержать? Ведь скорее похож не на гранда, а на середняка, которых Антонио Конте отлично умеет побеждать на классе.

"Милан" отдохнул в субботу из-за переноса его матча. Должен были набраться уверенности в себе после двух побед подряд - 1:0 в лиге дома над "Удинезе", играя вдесятером с 29-ой минуты, и 3:1 опять же дома против "Брюгге" в Лиге Чемпионов. Но во втором случае соперник играл вдесятером с сороковой, а в целом и в этих матчах, и в предыдущих двух, которые проиграла, команда Паулу Фонсеки не выглядела впечатляюще.

Команда Конте в предыдущих двух турах лиги также впечатляюще не выглядела. Победила "Эмполи" и "Лечче" со счетом 1:0, и Конте признавал проблемы в обоих матчах. Еще и сердясь на вопросы о регрессе Ромелу Лукаку. Потеря архитектора центра поля Станислава Лоботки также явно вредила. Но на Топ-матч "везувиани" собрались. Лукаку вернулся, Кварацхелия забил с игры впервые в октябре, без Лоботки справились.

"Милану" пришлось начинать матч без внезапно заболевшего Пулишича, своего безоговорочно лучшего игрока, автора семи голов и трех ассистов за клуб в сезоне. Без травмированных Абрахама, Йовича, Беннасера и лучшего защитника Габбии. Без дисквалифицированных Эрнандеса и Рейндерса, автора дубля против "Брюгге". Без Рафаэля Леау, которого Фонсека вновь принялся воспитывать. И начало не сложилось.

Мог забить Кварацхелия из центра штрафной, но попал... в Лукаку. А вскоре опорник Ангисса отправил в прорыв Ромелу, тот оттеснил Павловича и положил мяч в нижний угол. 74 гола и 26 ассистов бельгийца в Серии А в карьере, вместе - сто прямых участий в голах.

Хозяева быстро перенесли игру к воротам гостей и давили очень мощно. Вот только однообразно. Муса, Окафор, Чуквуэзе смещались с фланга в центр и закручивали из-за пределов штрафной или на входе в нее. Шло неточно, удар Чуквуэзе уверенно отбил Мерет. Алекс также спас после грубой ошибки защитника, заблокировал Мусу. "Кроссы" миланцев с трудом прерывались, у Мусы сняли мяч с ноги перед воротами.

Но забили вновь гости. Кварацхелия повторил смещения Мусы, Окафора и Чуквуэзе, пройдя с левого фланга в центр, вот только пробил из-за пределов штрафной гораздо лучше - под дальнюю стойку.

В начале второго тайма Мората замкнул головой навес Чуквуэзе, но ВАР увидел офсайд. Лукаку замкнул из правильного положения, но выше ворот, МакТоминей пробил неточно. Ангисса также немного не попал, и, несмотря на 39 процентов владения мячом в матче, "Наполи" удерживал преимущество уверенно. Немного более опасные удары "Милана" также не помогли. Мерет отбил удар Леау под перекладину. Пулишич пробил выше.

"Наполи" сохраняет первое место и начинает серию очень сложных матчей отлично. При этом кажется, что нынешний соперник был гораздо менее сложным по сравнению с "Аталантой" и "Интером". Фонсека вновь скажет, что его команда доминировала, прижала соперника к воротам, но уровень ее организованности и качества явно уступает сегодня в лиге многим командам. Текущее восьмое место "Милана" кажется логичным.