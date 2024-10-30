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Пятая победа подряд и седьмая сухая встреча в сезоне. Милан – Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Кампанийцы закрепляются на первой строчке

Пятая победа подряд и седьмая сухая встреча в сезоне. Милан – Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: SSC Napoli

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Подопечные Конте еще до перерыва установили преимущество в два мяча. После перерыва Альваро Мората мог вернуть "россонери" в игру, но его гол отменили из-за офсайда. "Красно-черные" лучше владели мячом (61%) и чаще угрожали воротам соперника (удары 13-9), но реализация подвела.

"Наполи" набирает 25 очков и продолжает возглавлять таблицу. Впереди футболистов ждет домашний поединок против самой результативной команды текущего первенства – "Аталанты". Подопечные Фонсеки находятся лишь на 8-й позиции (14 баллов). 2 ноября "дьяволы" сыграют на выезде против "Монцы".

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Смотрите обзор матча 10-го тура Серии А

Милан. Сан-Сиро

Милан – Наполи 0:2

Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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