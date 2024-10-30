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Юрич чуть не подрался с футболистом Ромы, – Corriere dello Sport

Италия

У главного тренера Ромы произошла конфронтация с Джанлукой Манчини

Юрич чуть не подрался с футболистом Ромы, – Corriere dello Sport

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Инцидент произошел в перерыве матча 9 тура против "Фиорентины". Зайдя в раздевалку, наставник "волков" высказал претензии подопечному, а тот ему ответил "не совсем вежливо". Реплика Манчини настолько разозлила тренера, что тот бросил в него бутылку с водой.

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По одной из версий, коуч и защитник начали драться, но их быстро разняли. По другой версии все ограничилось разговором на повышенных тонах.

Источник отмечает, что атмосфера внутри коллектива катастрофическая. Несмотря на сокрушительное поражение от "Фиорентины", руководство решило пока не увольнять Ивана Юрича.

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ФК Рома Иван Юрич Джанлука Манчини
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Источник:
Сorriere Dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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