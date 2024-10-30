Тренер Наполи: У меня есть игроки, которые готовы умереть за эту футболку

В десятом туре Серии А "Наполи" на выезде уверенно переиграл "Милан" со счетом 2:0. Для "голубых" это уже пятая подряд победа и они оторвались от ближайшего преследователя "Интера" на 7 очков (хотя они еще имеют игру в запасе). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Наполи" Антонио Конте отметил, что результаты команды действительно впечатляющие, однако его игроки должны еще больше усовершенствовать свою игру.

"Я горжусь этой командой. Сегодняшний успех тронул меня из-за самоотдачи, с которой ребята вышли на поле. Оказаться на такой позиции после 10 матчей было бы немыслимо в начале сезона. Мы должны гордиться, но в то же время остаемся уравновешенными и скромными, потому что мы знаем, что мы всегда должны отдаваться на полную, чтобы выразить нашу полную ценность. Мы не намерены скрывать, но это также правда, что нашей главной целью является возвращение в Европу, не забывайте, что в прошлом году мы отстали от первого места более чем на 40 баллов, и этот город заслуживает самой высокой международной сцены. Знак незавершенной работы остается и будет оставаться, потому что всегда есть куда расти, чтобы завершить период построения и поднять планку конкурентоспособности. Это один из лучших коллективов в моей карьере, у меня есть игроки, которые готовы умереть за эту футболку, и это приносит мне большую радость и удовольствие. Здесь прекрасные отношения между персоналом, клубом и всем окружением, здесь царит чистый воздух энтузиазма и страсти", - заявил Антонио Конте.

Добавим, что после десяти туров "Наполи" лидирует с 25 очками в Серии А. Следующий матч "голубые" проведут 3 ноября дома против "Аталанты".