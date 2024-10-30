Паулу Фонсека: Милан контролировал матч, но забивал только Наполи

Вчера "Милан" на своем поле уступил лидеру Серии А "Наполи" со счетом 0:2. Паулу Фонсека играл далеко не оптимальным составом, поскольку Рейндерс и Тео Эрнандес были дисквалифицированы, а Маттео Габбия, Тэмми Абрагам, Лука Йович, Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер получили травмы. Кроме того, Пулишич начал эту встречу на скамейке запасных, поскольку игрок находился не в лучшем состоянии из-за простуды. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "россонери" подчеркнул, что несмотря на быстрый пропущенный гол, его команда больше владела инициативой и создавала моменты, которые не сумела реализовать.

"Я не могу сказать иначе. Видя, как команда реагировала, созидала и оставалась сплоченной даже в отсутствие важных игроков. Я не помню ни одной команды, которая бы выиграла или проиграла титул после девяти туров. Я вижу, как команда растет, и мы получим результаты, чтобы вернуться в эту борьбу. Я, прежде всего, обеспокоен тем, что мы пропустили голы, которые не должны были пропустить от такой команды, как "Наполи". Это нелегко, когда 10 игроков припаркованы перед их штрафной площадкой, но мы создали эти моменты, и все, что нам не хватило, - это реализовать их. Я всегда несу ответственность за то, что происходит на поле, и я беру ее на себя... Если посмотреть на игру в целом, то они забили гол, но в остальном мы контролировали ход поединка. Мы хорошо отреагировали на неудачное начало, играли в очень позитивный футбол, создали много голевых моментов, а это нелегко против "Наполи", который защищается возле собственной штрафной площадки", - заявил Паулу Фонсека.

Добавим, что "Милан" с 14 очками сейчас находится на восьмой позиции в Серии А. Следующий матч "россонери" проведут 2 ноября на выезде против "Монцы".