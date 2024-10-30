Чалханоглу похвалил своего партнера по команде за игру против Ювентуса

В воскресенье "Интер" провел сумасшедшую встречу со "старой синьорой". Матч чемпионата Италии завершился вничью 4:4, а Петр Зелиньский оформил дубль уже в первом тайме, реализовав два пенальти. 30-летний игрок отметился и другими удачными действиями. Он хорошо себя зарекомендовал, хотя впервые вышел в составе клуба в этом сезоне на позиции опорного полузащитника. В отсутствие травмированного Чалханоглу, именно поляк проявил себя в так называемой роли "реджисты".

"Петр Зелиньский был очень хорош в матче против "Ювентуса". Конечно, ему было нелегко играть на этой позиции, поскольку на протяжении многих лет он играл в несколько ином амплуа. Но он проделал отличную работу, я поздравляю его. Он также забил два гола с пенальти. Я счастлив, потому что это означает, что есть кто-то, кто может перенять это от меня", - заявил Хакан Чалханоглу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что в этом сезоне Петр Зелиньский провел 8 матчей и отметился 2 голами.