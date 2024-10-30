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Наполи опубликовал трогательное видео по случаю дня рождения легенды клуба
Итальянский клуб помнит и чтит легендарного игрока
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"Наполи" опубликовал трогательное видео по случаю дня рождения легенды клуба. В этот день, 30-го октября, бывший игрок "партенопейцев" Диего Марадона мог бы отпраздновать свой 64-й день рождения.
Legends never die.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 30, 2024
Happy Birthday, Diego!
1960 - ♾️
???? #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/W7WtHzRw85
Напомним, что Диего Марадона выступал за "Наполи" с 1984 года по 1991 год, сыграв 257 матчей за клуб, в которых легенде аргентинского футбола удалось забить 115 голов и отдать 74 ассиста. Также Марадона известен игрой за испанскую "Барселону" и "Севилью". В составе национальной сборной Аргентины он становился чемпионом мира в 1986 году.
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Диего Армандо Марадона умер из-за остановки сердца 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет.
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