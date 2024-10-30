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Тренер Дженоа рассказал, когда Балотелли может дебютировать за команду
4 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Марио Балотелли, который недавно подписал контракт с "Дженоа", может дебютировать за новую команду уже на следующей неделе. Об этом сообщил главный тренер клуба Альберто Джилардино.
Специалист намекнул, что футболист может сыграть в поединке Серии А против "Пармы", который начнется 4 ноября в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, что Марио подписал контракт с "Дженоа" до 30 июня 2025 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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