Тренер Дженоа рассказал, когда Балотелли может дебютировать за команду

Форвард Марио Балотелли, который недавно подписал контракт с "Дженоа", может дебютировать за новую команду уже на следующей неделе. Об этом сообщил главный тренер клуба Альберто Джилардино.

Специалист намекнул, что футболист может сыграть в поединке Серии А против "Пармы", который начнется 4 ноября в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что Марио подписал контракт с "Дженоа" до 30 июня 2025 года.