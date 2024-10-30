Довбик снова может остаться без тренера

Иван Юрич может покинуть пост главного тренера "Ромы". Об этом сообщает Николо Скира.

По информации инсайдера, хорватский тренер получил последний шанс проявить себя в матче 10-го тура Серии А против "Торино" после поражения в 9-м туре чемпионата Италии против "Фиорентины" со счетом 1:5.

Напомним, что матч "Рома" - "Торино" стартует 31 октября в 21:45 по киевскому времени.