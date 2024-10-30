Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик снова может остаться без тренера
Что случилось?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иван Юрич может покинуть пост главного тренера "Ромы". Об этом сообщает Николо Скира.
По информации инсайдера, хорватский тренер получил последний шанс проявить себя в матче 10-го тура Серии А против "Торино" после поражения в 9-м туре чемпионата Италии против "Фиорентины" со счетом 1:5.
Напомним, что матч "Рома" - "Торино" стартует 31 октября в 21:45 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Рома уволит Юрича после унижения во Флоренции. Кто теперь возглавит команду Довбика?
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн