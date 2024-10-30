Переговоры между Наполи и ключевым игроком команды относительно его контракта продолжаются

Фабрицио Романо сообщает, что на данный момент продолжаются переговоры между "Наполи" и вратарем команды, 27-летним Алексом Меретом о продлении его контракта с клубом.

Читайте также Наполи начал активные переговоры о продлении контракта с Кварацхелией

Клуб готов предложить игроку новое соглашение. Стороны рассматривают два возможных варианта, поскольку "Наполи" хочет, чтобы вратарь подписал контракт до июня 2027 года с опцией продления на еще один год, или они попытаются сразу договориться с Алексом Меретом о соглашении до 2028 года.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Арсенала" к Алексу Мерету, учитывая его ситуацию с действующим контрактом, который заканчивается в конце этого сезона.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Алекс Мерет провел 7 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии, сохранив свои ворота сухими в 6 поединках.