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Переговоры между Наполи и ключевым игроком команды относительно его контракта продолжаются

Италия

Стороны рассматривают два варианта

Переговоры между Наполи и ключевым игроком команды относительно его контракта продолжаются

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

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Фабрицио Романо сообщает, что на данный момент продолжаются переговоры между "Наполи" и вратарем команды, 27-летним Алексом Меретом о продлении его контракта с клубом.

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Клуб готов предложить игроку новое соглашение. Стороны рассматривают два возможных варианта, поскольку "Наполи" хочет, чтобы вратарь подписал контракт до июня 2027 года с опцией продления на еще один год, или они попытаются сразу договориться с Алексом Меретом о соглашении до 2028 года.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Арсенала" к Алексу Мерету, учитывая его ситуацию с действующим контрактом, который заканчивается в конце этого сезона.

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В этом сезоне Алекс Мерет провел 7 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии, сохранив свои ворота сухими в 6 поединках.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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