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Юрич - о слухах об увольнении: Что будет, то будет
Специалист ответил на вопросы журналистов
asroma.com
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.
"Я не думаю об этом, я делаю свою работу, и что будет, то будет", - сказал специалист. "Я думаю, что "Рому" нельзя сбрасывать со счетов. Мы должны принести как можно больше результатов, мы должны убедить и дать понять, что нужно сделать".
"Рома" в текущем сезоне занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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