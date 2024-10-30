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Юрич - о слухах об увольнении: Что будет, то будет

Италия
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Специалист ответил на вопросы журналистов

Юрич - о слухах об увольнении: Что будет, то будет

asroma.com

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.

"Я не думаю об этом, я делаю свою работу, и что будет, то будет", - сказал специалист. "Я думаю, что "Рому" нельзя сбрасывать со счетов. Мы должны принести как можно больше результатов, мы должны убедить и дать понять, что нужно сделать".

"Рома" в текущем сезоне занимает двенадцатое место в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков.

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Иван Юрич Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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