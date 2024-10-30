Юрич - о слухах об увольнении: Что будет, то будет

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.

"Я не думаю об этом, я делаю свою работу, и что будет, то будет", - сказал специалист. "Я думаю, что "Рому" нельзя сбрасывать со счетов. Мы должны принести как можно больше результатов, мы должны убедить и дать понять, что нужно сделать".