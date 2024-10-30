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Серия А. Интер добывает разгром против десятерых, Венеция - камбек

Италия

Красные карточки помогли

Серия А. Интер добывает разгром против десятерых, Венеция - камбек

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Десятый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер" 0:3

Голы: Фраттези 50, 67, Лаутаро Мартинес 79

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе, Вити, Исмаили, Гьяси (Самбия 77), Мале (Хендерсон 57), Фаццини, Анжорин (Пеццелла 57), Какаче, Сольбаккен (Де Шильо 46), Коломбо (Пеллегри 66)

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай (Паласиос 81), Бастони (Павар 65), Дармиан, Барелла, Фраттези, Мхитарян (Зелински 65), Димарко (Думфриз 65), М. Тюрам (Тареми 75), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Какаче 38 - Бастони 62

Удаление: Гогличидзе 31 (прямая красная)

Главный арбитр: Маттео Маркетти

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Удинезе" 3:2

Голы: Похьянапало 41 (пен.), 86 (пен.), Николусси Кавилья 56 - Ловрич 19, Браво 25

Удаление: Туре 53 (У, прямая красная)

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