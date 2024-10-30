Лаутаро Мартинес - о ЗМ: Честно говоря, я ожидал большего, чем 7 место

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес разочарован своим седьмым местом в рейтинге на "Золотой мяч".

"Честно говоря, я ожидал большего, чем 7 место. Иногда на этих премиях бывают несправедливости", - сказал Мартинес. "Я буду упорно работать, чтобы улучшить эту позицию".