Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаутаро Мартинес - о ЗМ: Честно говоря, я ожидал большего, чем 7 место
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес разочарован своим седьмым местом в рейтинге на "Золотой мяч".
"Честно говоря, я ожидал большего, чем 7 место. Иногда на этих премиях бывают несправедливости", - сказал Мартинес. "Я буду упорно работать, чтобы улучшить эту позицию".
Напомним, что "Золотой мяч-2024" получил опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны все участники четвертьфинала Кубка Украины
- Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Рома уволит Юрича после унижения во Флоренции. Кто теперь возглавит команду Довбика?
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн