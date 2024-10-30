Серия А. Ювентус не побеждает дома новичка, Аталанта дожимает аутсайдера

Серия А. Десятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Парма" 2:2

Голы: МакКенни 31, Веа 49 - Дельпрато 3, Сом 38

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Данило, Кабал (Савона 52), Локателли, МакКенни (Коопмейнерс 71), К. Тюрам (Фаджоли 84), Консейсау, Влахович, Веа (Йилдиз 52)

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Дельпрато, Балог, Хайно, Кейта (Эрнани 46, Д. Камара 74), Бернабе, Ман (Канчелльери 84), Сом, Михайла (Алмквист 69), Бонни (Шарпентье 69)

Предупреждения: Влахович 47, Консейсау 58

Вторая ничья "Ювентуса" подряд. И, в отличие от первой, отрицательная. Он пропустил в два раза меньше голов, чем от "Интера", но и забил в два раза меньше. И здесь важнее, что пропустил уже шесть мячей в двух матчах Серии А после одного в восьми. Оборона разваливается. Центр поля также не держит. Сегодня он пропустил много контратак, в первом тайме и вовсе уступал по игре. Игра команды Тьяго Мотты в целом буксует.

Мотта признавал, что нужно повышать дисциплину на поле и многое улучшать. Не привозить красных карточек и пенальти. Ничего такого сегодня "бьянконери" не допустили. Также он желал гораздо лучше начинать второй тайм. Начали, забили. Но проваливались в других местах. Потому в итоге сыграли вничью в третий раз в четырех последних матчах лиги. И в 12-ый в последних 18-ти. Пусть и все 18 не проиграли.

"Парма" не была простым соперником, пусть и аутсайдером. К матчу подошла с четырьмя ничьими и лишь одним поражением в пяти предыдущих. И в первом тайме показала, насколько непроста. Четко обороняясь и постоянно ловля соперника на контратаках через разреженный центр поля. Начала с сейва ногой Ди Грегорио от Бонни. Начала с навеса углового, продолжения Балога и гола Дельпрато ударом головой.

"Юве" ответил ударом головой МакКенни. Сузуки его отбил, а Влахович в упор не добил. МакКенни в итоге забил. Розыгрыш углового, навес Веа и удар головой. Однако быстро "Парма" выдала длинный мяч, Ман убрал Ди Грегорио и оставил Сому.

Во втором тайме хозяева уже доминировали. И быстро сравняли. Локателли перехватил, Тюрам отдал на фланг Консейсау, Веа замкнул прострел Франсишку. Вышел на поле Кенан Йилдиз, автор дубля в Милане, пробил хорошо, и Сузуки перевел мимо стойки. Хотя и гости из последних сил контратаковали и запороли несколько отличных комбинаций. Одну завершили выводом Шарпентье на Ди Грегорио. Последний спас.

В самой концовке Сузуки дважды ошибся на выходах, но его подстраховывали, в том числе выносом Дельпрато с линии ворот с удара Йилдиза.

С начала октября "Ювентус" одержал две тяжелейшие победы на характере в концовке, вытащил тяжелейшую ничью с "Интером" на характере в концовке, проиграл "Штутгарту" и потерял очки против "Кальяри" в концовке, дважды отыгрался против "Пармы". То есть он проявлял как и характер, так и его отсутствие. Уж точно проявлял слабость в обороне (десять пропущенных) и разбалансированность в центре поля.

Он опускается на четвертое место. Третье всего в одном, а второе - в трех, но первое - уже в семи, а четвертое и пятое - всего в двух. Туринцы могут завершить тур на шестом месте, и Мотте стоит задуматься.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Монца" 2:0

Голы: Самарджич 70, Дзаппакоста 88

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова (Куадрадо 57), Эдерсон, Де Роон, Руджери (Дзаппакоста 57), Де Кетеларе (Дзаньоло 66), Ретеги (Коссуну 90), Лукман (Самарджич 46)

"Монца": Турати, Д'Амброзио (Форсон 86), Мари, Кальдирола, П. Перейра, Бьянко, Пессина (Валоти 73), Кирьякопулос, С. Виньято (Капрари 73), Мота (Мальдини 73), Марич (Джурич 46)

Предупреждения: Джимсити 54, Колашинац 56 - Мальдини 77, Кальдирола 82, Валоти 90+3

На третье место вышла "Аталанта". Благодаря четвертой победе в лиге подряд. Причем чередует разгромы с 2:0. 5:1, 2:0, 6:1, 2:0. Против одного из аутсайдеров теоретически ожидалось что-то ближе к 5:1 или 6:1. Но на самом деле "Монца" не провалила ни одного матча в сезоне. Сыграла вничью с "Интером", "Фиорентиной" и "Ромой". Так что 2:0 над ней - очень солидно. Еще и ей позволили всего четыре удара по воротам.

Первый тайм и для "Богини" был неудачным. С одним ударом в створ ворот. Причем его вратарь четко взял. А вот удар "Монцы" в створ Карнезекки пришлось отбивать, как и удар Перейры в начале второго тайма. Еще и гол Виньято отменили из-за фола Джурича в атаке. Лишь на 70-ой минуте Ретеги принял заброс спиной к воротам и выложил Самарджичу на входе в штрафную.

После этого оба вратаря отбивали удары, защитник гостей Мари тащил мяч с линии ворот и в итоге Дзаппакоста, как и Самарджич, вышедший на замену, получил от Лазара, сместился слева и закрутил в дальний нижний угол.

"Монца" остается на 17-oм месте. "Парма" на 13-oм, но только в одном очке над ней. А "Аталанта", как сказано выше, третья. И в следующем туре ее ожидает лидер лиги "Наполи" в Неаполе. Она готова.