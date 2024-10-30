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Серия А. Ювентус не побеждает дома новичка, Аталанта дожимает аутсайдера

Италия
Обновлено

Половина голов Дерби Италии, то же количество очков

Серия А. Ювентус не побеждает дома новичка, Аталанта дожимает аутсайдера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Десятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Парма" 2:2

Голы: МакКенни 31, Веа 49 - Дельпрато 3, Сом 38

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Гатти, Данило, Кабал (Савона 52), Локателли, МакКенни (Коопмейнерс 71), К. Тюрам (Фаджоли 84), Консейсау, Влахович, Веа (Йилдиз 52)

"Парма": Сузуки, В. Кулибали, Дельпрато, Балог, Хайно, Кейта (Эрнани 46, Д. Камара 74), Бернабе, Ман (Канчелльери 84), Сом, Михайла (Алмквист 69), Бонни (Шарпентье 69)

Предупреждения: Влахович 47, Консейсау 58

Вторая ничья "Ювентуса" подряд. И, в отличие от первой, отрицательная. Он пропустил в два раза меньше голов, чем от "Интера", но и забил в два раза меньше. И здесь важнее, что пропустил уже шесть мячей в двух матчах Серии А после одного в восьми. Оборона разваливается. Центр поля также не держит. Сегодня он пропустил много контратак, в первом тайме и вовсе уступал по игре. Игра команды Тьяго Мотты в целом буксует.

Мотта признавал, что нужно повышать дисциплину на поле и многое улучшать. Не привозить красных карточек и пенальти. Ничего такого сегодня "бьянконери" не допустили. Также он желал гораздо лучше начинать второй тайм. Начали, забили. Но проваливались в других местах. Потому в итоге сыграли вничью в третий раз в четырех последних матчах лиги. И в 12-ый в последних 18-ти. Пусть и все 18 не проиграли.

"Парма" не была простым соперником, пусть и аутсайдером. К матчу подошла с четырьмя ничьими и лишь одним поражением в пяти предыдущих. И в первом тайме показала, насколько непроста. Четко обороняясь и постоянно ловля соперника на контратаках через разреженный центр поля. Начала с сейва ногой Ди Грегорио от Бонни. Начала с навеса углового, продолжения Балога и гола Дельпрато ударом головой.

"Юве" ответил ударом головой МакКенни. Сузуки его отбил, а Влахович в упор не добил. МакКенни в итоге забил. Розыгрыш углового, навес Веа и удар головой. Однако быстро "Парма" выдала длинный мяч, Ман убрал Ди Грегорио и оставил Сому.

Во втором тайме хозяева уже доминировали. И быстро сравняли. Локателли перехватил, Тюрам отдал на фланг Консейсау, Веа замкнул прострел Франсишку. Вышел на поле Кенан Йилдиз, автор дубля в Милане, пробил хорошо, и Сузуки перевел мимо стойки. Хотя и гости из последних сил контратаковали и запороли несколько отличных комбинаций. Одну завершили выводом Шарпентье на Ди Грегорио. Последний спас.

В самой концовке Сузуки дважды ошибся на выходах, но его подстраховывали, в том числе выносом Дельпрато с линии ворот с удара Йилдиза.

С начала октября "Ювентус" одержал две тяжелейшие победы на характере в концовке, вытащил тяжелейшую ничью с "Интером" на характере в концовке, проиграл "Штутгарту" и потерял очки против "Кальяри" в концовке, дважды отыгрался против "Пармы". То есть он проявлял как и характер, так и его отсутствие. Уж точно проявлял слабость в обороне (десять пропущенных) и разбалансированность в центре поля.

Он опускается на четвертое место. Третье всего в одном, а второе - в трех, но первое - уже в семи, а четвертое и пятое - всего в двух. Туринцы могут завершить тур на шестом месте, и Мотте стоит задуматься.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Монца" 2:0

Голы: Самарджич 70, Дзаппакоста 88

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова (Куадрадо 57), Эдерсон, Де Роон, Руджери (Дзаппакоста 57), Де Кетеларе (Дзаньоло 66), Ретеги (Коссуну 90), Лукман (Самарджич 46)

"Монца": Турати, Д'Амброзио (Форсон 86), Мари, Кальдирола, П. Перейра, Бьянко, Пессина (Валоти 73), Кирьякопулос, С. Виньято (Капрари 73), Мота (Мальдини 73), Марич (Джурич 46)

Предупреждения: Джимсити 54, Колашинац 56 - Мальдини 77, Кальдирола 82, Валоти 90+3

На третье место вышла "Аталанта". Благодаря четвертой победе в лиге подряд. Причем чередует разгромы с 2:0. 5:1, 2:0, 6:1, 2:0. Против одного из аутсайдеров теоретически ожидалось что-то ближе к 5:1 или 6:1. Но на самом деле "Монца" не провалила ни одного матча в сезоне. Сыграла вничью с "Интером", "Фиорентиной" и "Ромой". Так что 2:0 над ней - очень солидно. Еще и ей позволили всего четыре удара по воротам.

Первый тайм и для "Богини" был неудачным. С одним ударом в створ ворот. Причем его вратарь четко взял. А вот удар "Монцы" в створ Карнезекки пришлось отбивать, как и удар Перейры в начале второго тайма. Еще и гол Виньято отменили из-за фола Джурича в атаке. Лишь на 70-ой минуте Ретеги принял заброс спиной к воротам и выложил Самарджичу на входе в штрафную.

После этого оба вратаря отбивали удары, защитник гостей Мари тащил мяч с линии ворот и в итоге Дзаппакоста, как и Самарджич, вышедший на замену, получил от Лазара, сместился слева и закрутил в дальний нижний угол.

"Монца" остается на 17-oм месте. "Парма" на 13-oм, но только в одном очке над ней. А "Аталанта", как сказано выше, третья. И в следующем туре ее ожидает лидер лиги "Наполи" в Неаполе. Она готова.

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