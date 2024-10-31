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Тьяго Мотта о 2:2 с Пармой: Мы должны твердо стоять на своих идеях и работать лучше

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Тьяго Мотта о 2:2 с Пармой: Мы должны твердо стоять на своих идеях и работать лучше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" был вынужден дважды отыгрываться по ходу встречи с "Пармой" и завоевали для себя одно очко (2:2). Тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта после игры подчеркнул, что ожидает от своих игроков лучшей реализации моментов в завершающих фазах атаки.

"Ничья - это точно не тот результат, которого мы хотели, мы не сделали то, что нужно было сделать для победы. Мы хотим сделать многое, но иногда нам не удается сделать то, что мы задумали. Мы должны твердо стоять на своих идеях и работать лучше. На протяжении всего матча мы должны были быть более сбалансированными на чужой половине поля. В атаке я ожидаю большего от каждого, сегодня мы могли бы сделать намного лучше в некоторых моментах, в то время, как в других мы действовали хорошо. Мы должны лучше завершать игру, с хорошей вокальной организацией и всеми действовать на одной волне. Технические ошибки - это часть игры, у нас очень сильные игроки, которые иногда хотят сделать слишком много и могут ошибаться", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что следующий поединок "Ювентус" проведет 2 ноября на выезде против "Удинезе".

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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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