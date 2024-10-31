Дженоа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В десятом туре Серии А встретятся "Дженоа" и "Фиорентина"

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Дженоа" с августа не может победить в Серии А. Команда отобрала очки у участников еврокубков "Ромы" и "Болоньи". Сейчас команда, в которой играет Руслан Малиновский на 20-м месте в турнирной таблице. Но украинец помочь не сможет из-за травмы.

"Фиорентина" набрала хороший ход после последнего поражения от "Аталанты" и не проигрывает уже 5 матчей подряд в итальянском чемпионате. В последнем матче они разгромили "Рому" со счётом 5:1.

Стартовый свисток прозвучит 31 октября в 19:30. Прямая трансляция – на Megogo Футбол 1.

Серия А, 10 тур

31 октября 2024. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарес"

Главный судья: Даниэле Киффи

Трансляция: Megogo Футбол 1