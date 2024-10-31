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Дженоа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
10 тур Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
В десятом туре Серии А встретятся "Дженоа" и "Фиорентина"
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"Дженоа" с августа не может победить в Серии А. Команда отобрала очки у участников еврокубков "Ромы" и "Болоньи". Сейчас команда, в которой играет Руслан Малиновский на 20-м месте в турнирной таблице. Но украинец помочь не сможет из-за травмы.
"Фиорентина" набрала хороший ход после последнего поражения от "Аталанты" и не проигрывает уже 5 матчей подряд в итальянском чемпионате. В последнем матче они разгромили "Рому" со счётом 5:1.
Стартовый свисток прозвучит 31 октября в 19:30. Прямая трансляция – на Megogo Футбол 1.
Серия А, 10 тур
31 октября 2024. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарес"
Главный судья: Даниэле Киффи
Трансляция: Megogo Футбол 1
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