  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

10 тур Серии А

Дженоа - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В десятом туре Серии А встретятся "Дженоа" и "Фиорентина"

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Дженоа" с августа не может победить в Серии А. Команда отобрала очки у участников еврокубков "Ромы" и "Болоньи". Сейчас команда, в которой играет Руслан Малиновский на 20-м месте в турнирной таблице. Но украинец помочь не сможет из-за травмы.

"Фиорентина" набрала хороший ход после последнего поражения от "Аталанты" и не проигрывает уже 5 матчей подряд в итальянском чемпионате. В последнем матче они разгромили "Рому" со счётом 5:1.

Стартовый свисток прозвучит 31 октября в 19:30. Прямая трансляция – на Megogo Футбол 1.

Серия А, 10 тур

31 октября 2024. Генуя. "Стадио Луиджи Феррарес"

Главный судья: Даниэле Киффи

Трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Дженоа - Фиорентина
Смотреть трансляцию

Favbet
5.30
3.85
1.72
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Очередная ничья для бьянконери. Ювентус - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы
yellow-arrow
Ключевой игрок Интера близок к продлению контракта с клубом
Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости