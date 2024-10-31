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Погоня за Наполи продолжается. Эмполи - Интер 0:3. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Помогло и удаление соперника

Погоня за Наполи продолжается. Эмполи - Интер 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" одержал уверенную победу над "Эмполи" в десятом туре Серии А.

После удаления Сабы Гогличидзе в первом тайме "нерадзурри" забили три безответных мяча во второй половине встречи.

На данный момент "Интер" отстаёт от "Наполи" на 4 очка в турнирной таблице чемпионата Италии, идя на втором месте. "Эмполи" располагается на 11-й строчке.

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Интер" 0:3

Голы: Фраттези 50, 67, Лаутаро Мартинес 79

Удаление: Гогличидзе 31 (прямая красная)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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