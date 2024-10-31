Ключевой игрок Интера близок к продлению контракта с клубом

Сообщается, что ключевой игрок "Интера" Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с клубом.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Интер" подготовил все необходимые документы для Дензела Дюмфриса о новом соглашении с клубом до июня 2028 года. Нидерландский защитник может подписать новое соглашение уже на следующей неделе, если все пойдет по плану.

Читайте также Защитник Интера близок к продлению контракта с клубом

Ранее сообщалось, что по новому контракту с "Интером" 28-летний Дюмфрис будет получать около 4 миллионов евро в год. В этом сезоне правый защитник "нерадзурри" провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.