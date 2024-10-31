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Ключевой игрок Интера близок к продлению контракта с клубом

Италия

Об этом сообщает известный инсайдер.

Ключевой игрок Интера близок к продлению контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что ключевой игрок "Интера" Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с клубом.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Интер" подготовил все необходимые документы для Дензела Дюмфриса о новом соглашении с клубом до июня 2028 года. Нидерландский защитник может подписать новое соглашение уже на следующей неделе, если все пойдет по плану.

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Ранее сообщалось, что по новому контракту с "Интером" 28-летний Дюмфрис будет получать около 4 миллионов евро в год. В этом сезоне правый защитник "нерадзурри" провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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