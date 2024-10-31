Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой игрок Интера близок к продлению контракта с клубом
Об этом сообщает известный инсайдер.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что ключевой игрок "Интера" Дензел Дюмфрис близок к продлению контракта с клубом.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, "Интер" подготовил все необходимые документы для Дензела Дюмфриса о новом соглашении с клубом до июня 2028 года. Нидерландский защитник может подписать новое соглашение уже на следующей неделе, если все пойдет по плану.
Ранее сообщалось, что по новому контракту с "Интером" 28-летний Дюмфрис будет получать около 4 миллионов евро в год. В этом сезоне правый защитник "нерадзурри" провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.
Популярное сейчас
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Ассистент Шищенко – об эпизоде с Лукьянчуком: Какая задержка времени? Судья решил по-другому
- Пушич: Играть два матча подряд - не лучшая практика. Газон на Арене Львов был неудовлетоврительным
- "Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты", - легенда Ромы посоветовал команде, как раскрыть потенциал украинца
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico