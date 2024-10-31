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Очередная ничья для бьянконери. Ювентус - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Туринцы отдаляются от первой строчки

Очередная ничья для бьянконери. Ювентус - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" и "Парма" не выявили победителя в матче десятого тура Серии А.

Это уже шестая ничья для подопечных Тьяго Мотты в текущем розыгрыше чемпионата Италии. На данный момент "Юве" идёт на 4-м месте в турнирной таблице, "Парма" - на 14-м.

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Парма" 2:2

Голы: МакКенни 31, Веа 49 - Дельпрато 3, Сом 38

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Ювентус (Турин) Серия А Парма
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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