  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Команда Довбика попытается реабилитироваться после разгрома

Рома - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сумасшествие в "Роме" не утихает. Да и почему должно утихнуть после 1:5 от "Фиорентины"? Спортивный директор Флоран Гизольфи отменил поездку на церемеонию вручения Золотого Мяча и остался для обсуждения ситуации.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам обсуждения Иван Юрич чудом остался на посту главного тренера. Но он держится от матча к матчу, даже от дня к дню. Неужели он потеряет работу именно по итогам матча против предыдущей команды?

Серия А. Десятый тур

31 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Трансляция: Megogo Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рома - Торіно
Смотреть трансляцию

Favbet
1.79
3.70
5.00
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Украинский вундеркинд перешел в академию известного итальянского клуба
yellow-arrow
Очередная ничья для бьянконери. Ювентус - Парма 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы
Торино Рома смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости