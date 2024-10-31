Рома - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сумасшествие в "Роме" не утихает. Да и почему должно утихнуть после 1:5 от "Фиорентины"? Спортивный директор Флоран Гизольфи отменил поездку на церемеонию вручения Золотого Мяча и остался для обсуждения ситуации.

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По итогам обсуждения Иван Юрич чудом остался на посту главного тренера. Но он держится от матча к матчу, даже от дня к дню. Неужели он потеряет работу именно по итогам матча против предыдущей команды?

Серия А. Десятый тур

31 октября. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри



Трансляция: Megogo Футбол 1.