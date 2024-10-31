Болонья инвестирует 200 миллионов евро в реконструкцию стадиона

"Болонья" начинает реконструкцию своего домашнего стадиона "Ренато Даль'Ара".

Как сообщил клуб, он подписал соглашение с компанией Webuild на сумму 200 миллионов евро, которая займется проектированием обновленной арены.

Основной целью реконструкции является повышение уровня комфорта для болельщиков и соответствие самым современным стандартам. Однако, амбиции "Болоньи" на этом не заканчиваются. Клуб надеется, что обновленный стадион позволит городу претендовать на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2032 года.