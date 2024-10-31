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Болонья инвестирует 200 миллионов евро в реконструкцию стадиона
Клуб подписал соглашение с компанией Webuild
instagram.com/bolognafc1909
"Болонья" начинает реконструкцию своего домашнего стадиона "Ренато Даль'Ара".
Как сообщил клуб, он подписал соглашение с компанией Webuild на сумму 200 миллионов евро, которая займется проектированием обновленной арены.
Основной целью реконструкции является повышение уровня комфорта для болельщиков и соответствие самым современным стандартам. Однако, амбиции "Болоньи" на этом не заканчиваются. Клуб надеется, что обновленный стадион позволит городу претендовать на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2032 года.
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