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Журналисты спросили Клаудио Раньери, вернется ли он в Рому

Италия

Известен ответ специалиста

Журналисты спросили Клаудио Раньери, вернется ли он в Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Появились слухи, что итальянский тренер Клаудио Раньери может вернуться в "Рому" в качестве технического директора, присоединившись к бывшему наставнику команды Даниэле Де Росси, если Иван Юрич будет уволен.

Журналисты спросили Раньери об этой информации. Но специалист не ответил на этот вопрос, но он признался, что готов возглавить сборную:

"Я готов принять новый вызов, хотя я уже отклонил несколько предложений. Посмотрим, позовут ли в сборную. Не Италия - я очень доверяю Спаллетти".

Раньери возглавлял "Рому" дважды: с 2009 по 2011 год и снова ненадолго в 2019 году. Этим летом он объявил о завершении тренерской работы.

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Клаудио Раньери Рома
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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