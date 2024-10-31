Серия А. Балотелли нужен. Дженоа не забивает и уступает Фиорентине

Серия А. Десятый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Фиорентина" 0:1

Гол: Гозенс 72

"Дженоа": Леали, Сабелли (Дзаноли 79), Вольякко, Васкес, Маттурро, Торсбю (Перейро 79), Френдруп, Бадель (Мазини 71), Мартин, Экатор (Миретти 71), Пинамонти

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Кварта, Раньери, Гозенс, Ричардсон (Адли 63), Бове (Мандрагора 74), Кольпани (Иконе 74), Бельтран (Рубино 83), Соттил (Бираги 83), Куаме

Предупреждения: Пинамонти 2, Вольякко 77, Васкес 90+1, Маттурро 90+2 - Ричардсон 6, Кварта 11

В предыдущих двух турах лиги "Фиорентина" побеждала с результатами 6:0 и 5:1. Причем 6:0 - в гостях. Между ними еще и победила в гостях в Лиге Конференций со счетом 4:2. Значит, сегодня на выезде фестиваль голов должен был продолжится? Не продолжился. Но очень важная победа была добыта. Победа взрослой команды.

"Дженоа" была способна оказать сопротивление. Она в зоне вылета, но уже выдала несколько неплохих результатов в сезоне, особенно - дома. На "Марасси" она вытащила ничьи с "Интером", "Ромой", а в предыдущем матче там - с "Болоньей". Сегодня, несмотря на продолжающуюся эпидемию травм, выглядела также более чем достойно.

Мячом она, как всегда, владеть не желала - 32 процента владения, но по ударам по воротам выиграла матч - 14:12. Правда, вначале долго игра была очень вязкой. Но ведь это также по ее сценарию, она так любит. Тем более - к сопернику, который столько забивает, следовало отнестись с максимальной осторожностью.

До перерыва Сабелли пробил из правой части штрафной чуть неточно, а удар Ричардсона с ее линии четко отбил Леали. После - Экатор с острого угла не попал, а удары гостей блокировались. И все же мгновения невнимательности принесли гол. Навес Бельтрана справа, защитники запутались, и Гозенс мощно пробил из центра штрафной.

"Дженоа" бросилась отыгрываться и должна была это сделать. Пинамонти пробивал дважды из района линии штрафной, причем во втором случае - слета. А Васкес бил головой под перекладину. Трижды Де Хеа выручал. Четко отбил в первом, четко и эффектно взял во втором, блестяще вытащил в третьем. Также Мазини чуть не попал.

"Фиорентина" ныне на четвертом месте. С четырьмя победами подряд, пятью победами и ничьей в последних шести матчах лиги. Последняя победа была вымучена, но ведь не всегда громить. Как раз 1:0 в гостях больше демонстрирует собранность, взрослость, силу команды, ее умение преодолевать трудности.

А "Дженоа" на последнем месте. Но ведь борется. Ей не хватает прежде всего реализации. Способен ли помочь Марио Балотелли, подписанный несколько дней назад? Возможно. Что-что, а мяч в сетку он отправлять умеет.

