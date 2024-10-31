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Серия А. Рома справилась без Довбика, Лацио неудержим
"Волки" реабилитировались за позор, "орлы" летают высоко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Десятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Торино" 1:0
Гол: Дибала 20
"Рома": Свилар, Манчини, Ндика, Анхелиньо, Челик, Ле Фе, Коне, Залевски (Эль-Шаарави 79), Бальданци (Кристанте 79), Писилли (Лоренцо Пеллегрини 65), Дибала (Шомуродов 78)
"Торино": Милинкович-Савич, Коко, Марипан (Педерсен 59), Мазина, Войвода (Тамез 88), Риччи, Линетти (Карамо 79), Лазаро, Гинейтис (Нджие 46), Санабрия (Влашич 59), Адамс
Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 90+1 - Коко 71, Мазина 86
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Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Лацио" 1:5
Голы: Маццителли 53 - Кастельянос 28 (пен.), 81, Педро 31, Патрик 71, Чауна 90+4
"Комо": Аудеро, Гольданига, Доссена, Кемпф, Морено (Энгельхардт 73), Маццителли (Барба 85), Браунодер, Стрефецца (Черри 73), Пас, Фадера (Да Кунья 46), Кутроне (Габриэллоне 85)
"Лацио": Проведель, Марушич (Жиго 81), Хила, Патрик (Лаццари 87), Тавареш, Гендузи, Весино, Исаксен (Лука Пеллегрини 66), Педро (Чауна 81), Нослин (Диа 46), Кастельянос
Предупреждения: Браунодер 45+1 - Кастельянос 35, Весино 45, Тавареш 57, Исаксен 63
Удаления: Браноудер 62 (вторая желтая) - Тавареш 65 (вторая желтая)
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