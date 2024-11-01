Комо не хотел подписать Тотти, но летом интересовался другой легендой

Главный тренер “Комо" Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о том, что клуб хотел пригласить Франческо Тотти.

“Тотти – легенда футбола, но мы никогда не проявляли заинтересованности в его подписании. Я позвонил по телефону Педро в конце августа”, – сказал Фабрегас.

Тотти недавно заявил о том, что собирается вернуться в клуб Серии А и имеет уже несколько предложений. Однако пока не раскрывал карты, какие именно.

37-летний Педро выступает в составе "Лацио". Его контракт с римлянами действует до конца текущего сезона. В этой кампании он провел девять матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами. В том числе он отдал результативную передачу в матче первого тура Лиги Европы против "Динамо".

"Комо" после возвращения в Серию А находится на 15-й позиции. За 10 туров команда Фабрегаса набрала девять очков.