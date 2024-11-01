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Комо не хотел подписать Тотти, но летом интересовался другой легендой
В сентябре она играла против "Динамо"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Комо" Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о том, что клуб хотел пригласить Франческо Тотти.
“Тотти – легенда футбола, но мы никогда не проявляли заинтересованности в его подписании. Я позвонил по телефону Педро в конце августа”, – сказал Фабрегас.
Тотти недавно заявил о том, что собирается вернуться в клуб Серии А и имеет уже несколько предложений. Однако пока не раскрывал карты, какие именно.
37-летний Педро выступает в составе "Лацио". Его контракт с римлянами действует до конца текущего сезона. В этой кампании он провел девять матчей, в которых отличился пятью голами и двумя ассистами. В том числе он отдал результативную передачу в матче первого тура Лиги Европы против "Динамо".
"Комо" после возвращения в Серию А находится на 15-й позиции. За 10 туров команда Фабрегаса набрала девять очков.
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