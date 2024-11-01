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Джалоросси возвращаются на победный путь. Рома - Торино 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" минимально обыграла "Торино" в десятом туре Серии А.
Единственным голом за "волков" отметился Пауло Дибала.
Напомним, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в заявку на этот матч из-за болезни.
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Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Торино" 1:0
Гол: Дибала 20
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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