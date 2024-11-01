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Шесть голов и два удаления. Комо - Лацио 1:5. Видео голов и обзор матча

Италия

Очень насыщенная встреча

Шесть голов и два удаления. Комо - Лацио 1:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" одержал разгромную победу над "Комо" в рамках десятого тура Серии А.

Дублем в составе римлян отличился Валентин Кастельянос. С 62-й по 65-ю минуту команды обменялись удалениями - поле покинули Маттиас Браунодер и Нуну Тавареш.

В турнирной таблице итальянского чемпионата "Лацио" на данный момент занимает 5-е место, "Комо" - 15-е.

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Лацио" 1:5

Голы: Маццителли 53 - Кастельянос 28 (пен.), 81, Педро 31, Патрик 71, Чауна 90+4

Удаления: Браунодер 62 (вторая желтая) - Тавареш 65 (вторая желтая)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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