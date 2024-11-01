Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть голов и два удаления. Комо - Лацио 1:5. Видео голов и обзор матча
Очень насыщенная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" одержал разгромную победу над "Комо" в рамках десятого тура Серии А.
Дублем в составе римлян отличился Валентин Кастельянос. С 62-й по 65-ю минуту команды обменялись удалениями - поле покинули Маттиас Браунодер и Нуну Тавареш.
В турнирной таблице итальянского чемпионата "Лацио" на данный момент занимает 5-е место, "Комо" - 15-е.
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Лацио" 1:5
Голы: Маццителли 53 - Кастельянос 28 (пен.), 81, Педро 31, Патрик 71, Чауна 90+4
Удаления: Браунодер 62 (вторая желтая) - Тавареш 65 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Серия А. Рома справилась без Довбика, Лацио неудержим
- Сенсация на парижском Мастерсе: Карлос Алькарас уступил 18-й ракетке мира
- Рома уволит Юрича после унижения во Флоренции. Кто теперь возглавит команду Довбика?
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО