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Дзанетти: Победа и в Серии А, и в Лиге чемпионов возможна для Интера
У клуба амбициозные планы
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал, может ли команда выиграть самые большие трофеи сезона.
"Дубль Скудетто-Лиги чемпионов возможен для "Интера". Слишком рано говорить, будет ли это дуэль между “Интером” и “Наполи” за победу в чемпионате: “Наполи” ведет себя очень хорошо и, безусловно, будет главным героем до конца. Что касается Мартинеса, то он много ассистирует, даже если не забивает”, – сказал Дзанетти
Сейчас "Интер" находится на второй строчке в Серии А. Отрыв от первого "Наполи" составляет четыре очка.
Следующий матч "неррадзурри" проведут 3 ноября против "Венеции". А уже 10 ноября дома встретятся с "Наполи".
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