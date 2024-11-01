Дзанетти: Победа и в Серии А, и в Лиге чемпионов возможна для Интера

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал, может ли команда выиграть самые большие трофеи сезона.

"Дубль Скудетто-Лиги чемпионов возможен для "Интера". Слишком рано говорить, будет ли это дуэль между “Интером” и “Наполи” за победу в чемпионате: “Наполи” ведет себя очень хорошо и, безусловно, будет главным героем до конца. Что касается Мартинеса, то он много ассистирует, даже если не забивает”, – сказал Дзанетти

Сейчас "Интер" находится на второй строчке в Серии А. Отрыв от первого "Наполи" составляет четыре очка.

Следующий матч "неррадзурри" проведут 3 ноября против "Венеции". А уже 10 ноября дома встретятся с "Наполи".