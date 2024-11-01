Парма разочарована гостевой ничьей против Ювентуса. Итоги десятого тура Серии А

Десятый тур Серии А - единственный посреди недели в нынешнем сезоне. А такие всегда опасны для грандов, поскольку они пытаются сохранить силы, произвести ротацию. С другой стороны, они сложны и для середняков и аутсайдеров, поскольку те не привыкли играть по два матча в неделю. Что получилось на этот раз? Почти все гранды победили. Пусть и большинство - сложно.

"Милан" - "Наполи"

Участники матча на "Сан Сиро" не могли позволить себе ни ротацию, ни сохранение сил. Поскольку играли Топ-матч. Хотя Топ ли сейчас "Милан"? Он старался, атаковал, даже временами серьезно давил. Владел мячом 61 процент времени. Паулу Фонсека заявил, что атаковал весь матч. Но чувствовалось, что ему не хватает ни качества, ни собранности, ни идей, ни характера.

Фонсека говорил о постоянном контроле над игрой, о прижатии соперника к его воротам, об "очень положительном футболе", но и признал ошибки в пропущенных мячах. Да и большинство моментов в матче "Милан" создал со смещений в центр и ударов из-за пределов штрафной площадки и на входе в нее. Однообразно. И эти удары летели почти всегда в никуда.

Хвича Кварацхелия показал, как это делается, закрутив точно такой же удар под дальнюю стойку. Провал же центра обороны "россонери" уже на пятой минуте и вовсе недостоин гранда. В целом дисквалификации Рейндерса и Эрнандеса, болезнь Пулишича ослабили команду Фонсеки. И слишком много внимания отобрало очередное отправление Рафаэля Леау в запас.

"Наполи"? Ранний гол, разумеется, сильно помог ему играть в привычный футбол Антонио Конте. Но ведь один гол - не конец матча. Впрочем, с нынешним "Наполи" - оказывается, конец. Особенно - с его железной обороной. А лидеры атаки - Лукаку и Кварацхелия, сильно сдавшие в предыдущих матчах, явились очень вовремя, на Топ-матч, и забили. Хвича - впервые с игры в октябре.

Конте гордится достигнутым, считает это невероятным достижением, о котором "не мечтал даже в самых сумасшедших мечтах". Отмечает, что удалось создать солидную группу людей, которая думает о команде, а не о индивидуалах. "Это одна из лучших групп, которые у меня были в моей карьере, где все объединены и смотрят в одном направлении".

Восемь побед и ничья "Наполи" в последних девяти матчах лиги с разницей мячей 18:2. Пять побед в лиге подряд впервые с февраля 2023-го года. А "Милан" с 14-ю очками в девяти первых турах лиги - худшее начало с сезона 2019/20.

"Интер" и "Ювентус"

Чемпион отпустил лидера, упустив 4:2 над "Ювентусом" в воскресенье. Из-за чего был очень злым, раздраженным, мотивированным. Искал реванш. И в таком настроении сумел добыть свою первую победу в лиге с разницей более одного мяча с августа, первую гостевую такую с десятого мая, вторую гостевую такую с 25-го февраля. Еще и разгром и без пропущенных.

Первым дублем в клубной карьере отметился обычно запасной Давиде Фраттези. То есть скамья запасных работает. А Лаутаро Мартинес с голом и ассистом. То есть центр атаки вновь работает. В Дерби Италии этот центр не забивал.

Разумеется, сильно помогло удаление в составе "Эмполи" на 30-ой минуте. Да и помогать начало лишь во втором тайме. Потому глобальных выводов из этой победы не следует делать. Но все же такая победа на поле, где в этом сезоне "Ювентус" и "Фиорентина" не забили вообще, а "Наполи" забил лишь один с пенальти - достижение.

Симоне Индзаги признал, что было нелегко, что в первом тайме его команда играла медленно, что рассчитывал на усталость "Эмполи" во втором. Также до сих пор вспоминает о потере очков в Дерби Италии.

"Ювентус" после возвращения в Дерби Италии и на этом вдохновении должен был победить дома новичка лиги. Но не сумел, отыграв на удивление некачественно и разбалансированно. Не создав много в атаке и пропуская очень много контратак в центре поля. Он пропустил уже шесть мячей в двух матчах Серии А после одного в восьми. Десять с начала октября во всех турнирах.

Он не проигрывал в лиге с начала сезона, но сыграл вничью в третий раз в четырех последних матчах лиги. И в 12-ый в последних 18-ти. Причем все ничьи в этом сезоне справедливы. Он просто не переигрывает гораздо более скромных соперников, не доказывает свое превосходство над ними.

Тьяго Мотта признал, что его команда играла хаотично, много позволяла сопернику, особенно - в контратаках, что допускала много неудачных отрезков в матче и должна улучшить баланс, что должна быть более агрессивной и больше давить на соперника. "Мы не должны позволять им контратаковать после каждой нашей потери мяча".

Показательны слова главного тренера "Пармы" Фабио Пеккьи.

Он очень разочарован результатом, считает, что его команда заслужила больше, чем ничью, обязана была забивать больше и не пропускать в контратаке. Такие слова еще резче освещают уровень игры, продемонстрированный "Ювентусом".

"Аталанта", "Фиорентина", "Лацио"

"Аталанта" и "Фиорентина" показали "Ювентусу", как это делается. Как переигрываются аутсайдеры при минимуме усилий и без пропущенных. Они сделали перерыв после своих разгромных побед в девятом туре (6:1, 5:1). Им было тяжело против "Монцы" и "Дженоа", они отыграли неярко. Их вратари серьезно работали. Но забитые на 70-72 минутах принесли победы.

Флорентийцы и вовсе серьезно рисковали. Играли уныло весь матч, забили благодаря потере концентрации соперника в своей штрафной, а затем их спасал Давид Де Хеа. Главный тренер Раффаэле Палладино говорил о тяжелой борьбе и "грязной победе", о "настоящих мужчинах". Он очень доволен скромностью, солидностью, балансом и ростом своей команды.

Бергамцам еще и помог арбитр, отменивший 1:1 "Монцы" за неоднозначный фол в атаке. Из-за чего тренер последней Алессандро Неста был взбешен. А Джан Пьеро Гасперини говорил о сложной игре, о страданиях своей команды в первом тайме, о ее усталости. Заявляя, что решающими стали его замены. Логично, ведь Самарджич и Дзаппакоста сделали два гола и ассист.

"Аталанта" и "Фиорентина" с четырьмя победами в лиге подряд.

"Лацио" с четырьмя победами в пяти последних матчах, но он, как и "Фиорентина" в предыдущих турах, связал два разгрома. Хотя в Комо в средней стадии матча казалось, что ему будет сложно и что его тренер Марко Барони будет говорить в духе Палладино и Гасперини. "Орлы" и открыли счет на ровном месте, причем с пенальти, а на 71-ой минуте вели лишь со счетом 2:1.

Для них также решающий гол пришел на 72-ой, хотя вот далее они не отбивались, а добивали. Пусть и на контратаках. Причем можно сказать, что высвободило их обоюдное удаление на 62-65 минутах. В принципе, логично, ведь "Лацио" известен стремительными атаками на просторе. На свободном пространстве он неудержим. А при всего 18-ти полевых игроках такого явно больше.

Следует отметить Нуну Тавареша. Он выдал свой восьмой ассист в восьми матчах лиги, правда, еще и был удален. Ветерана Педро с пятым голом в сезоне во всех турнирах всего за 420 минут игры.

А также замены Барони - Диа с двумя ассистами, Лаццари с ассистом, Чауна с голом.

Барони очень доволен агрессивной игрой и характером команды в целом и каждого игрока по отдельности, считает, что получилось и перекрывать соперника, и бежать в вертикальные атаки.

"Рома" и "Болонья"

В этом туре победили даже участники Еврокубков, выпавшие из Топ-10. Оба прервали серию из трех матчей лиги без побед, "Болонья" и вовсе одержала лишь вторую в сезоне и не пропустила лишь во втором матче в сезоне в лиге. Для "Ромы" также было критически важно не пропустить после 1:5 во Флоренции, критически важно собраться после того развала.

Римляне спасли Ивана Юрича от увольнения. Играя против его предыдущей команды плотно, жестко, агрессивно, собранно. Позволив ей лишь четыре удара по воротам в матче. Сами, правда, нанесли лишь девять и создали очень мало. Единственным светлым пятном был Пауло Дибала. Он как раз и перехватил и забил. Отлично заменив заболевшего Артема Довбика.

"Болонья" создала больше, забила больше, но и позволяла "Кальяри" больше. Даже проиграла ему матч по ударам по воротам. Но и для нее главное - победа, а игра менее важна. Да и игра была вполне приемлемой. Свой первый гол, кстати, она также забила после перехвата.

Юрич остался очень доволен сфокусированным, солидным выступлением, особенно в обороне, считает, что такими можно вернуть доверие своих болельщиков. Но понимает, что нужна серия таких и даже лучших. Винченцо Итальяно также доволен выверенным, зрелым, солидным выступлением своей "Болоньи", надеется, что такое разблокирует ее и начнет рост.

В других матчах тура "Венеция" и "Лечче" одержали очень важные победы. Даже после них обе в зоне вылета, победные голы обе забивали лишь после удалений в составе "Удинезе" и "Вероны", но хотя бы начало есть. А отличное начало сезона двух последних растворяется. Последняя и вовсе с тремя поражениями подряд.

На последнем месте в лиге "Дженоа". Хотя она очень прилично борется, но одно очко в последних шести матчах - ужас. "Комо" и "Эмполи" также борются, но с одним очком в последних четырех матчах, с разгромным поражением дома в последнем. Они также растворяются после весьма успешного начала сезона.

Лучший игрок тура - Давиде Фраттези ("Интер"). Первый дубль в клубной карьере

Прорыв тура - "Рома". Реабилитировалась за 1:5

Разочарование тура - "Ювентус". "Парма" разочарована ничьей в гостях против него

Лучший вратарь тура - Давид Де Хеа ("Фиорентина"). Удержал победу

Лучший тренер тура - Фабио Пеккья ("Парма"). Разочарован ничьей в гостях против "Ювентуса"

1 "Наполи" 10 8 1 1 18-5 25 2 "Интер" 10 6 3 1 24-13 21 3 "Аталанта" 10 6 1 3 26-14 19 4 "Фиорентина" 10 5 4 1 21-9 19 5 "Лацио" 10 6 1 3 22-13 19 6 "Ювентус" 10 4 6 0 17-7 18 7 "Удинезе" 10 5 1 4 14-14 16 8 "Милан" 9 4 2 3 16-11 14 9 "Торино" 10 4 2 4 15-15 14 10 Рома 10 3 4 3 10-11 13 11 "Болонья" 9 2 6 1 11-11 12 12 "Эмполи" 10 2 5 3 7-9 11 13 "Парма" 10 1 6 3 14-16 9 14 Верона 10 3 0 7 13-22 9 15 Комо 10 2 3 5 12-21 9 16 "Кальяри" 10 2 3 5 8-17 9 17 Монца 10 1 5 4 10-13 8 18 Венеция 10 2 2 6 10-18 8 19 Лечче 10 2 2 6 4-19 8 20 "Дженоа" 10 1 3 6 7-21 6