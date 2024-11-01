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Впереди – только легенды. Пауло Дибала сравнялся с Игуаином по количеству забитых голов аргентинцами в Серии А
Кроме этого – установил интересный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче Серии А "Рома" победила "Торино" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник Пауло Дибала.
Для него это взятие ворот стало 125 в рамках чемпионата Италии. По этому показателю он сравнялся с Гонсало Игуаином.
Как сообщает Opta, они оба находятся на третьей позиции в рейтинге аргентинских бомбардиров Серии А. Вторым идет Гернан Креспо (153), первый – Габриэль Батистута (184).
Также Дибала повторил интересный рекорд. Ни один игрок не забивал больше в будние дни в рамках Серии А, чем Пауло Дибала. У него с Тотти в этом показателе – 33 гола. Чиро Иммобиле имеет в активе с понедельника по пятницу 32 мяча.
33 - No #SerieA player has scored more goals than Paulo Dybala in top-flight matches between Monday and Friday: 33, tied with Francesco Totti, now more than Ciro Immobile (32). Company.#RomaTorino pic.twitter.com/9CjuCdEyC5— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 31, 2024
В текущем сезоне на счету Пауло два гола в Серии А. Всего он провел 11 матчей во всех турнирах.
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