Впереди – только легенды. Пауло Дибала сравнялся с Игуаином по количеству забитых голов аргентинцами в Серии А

Во вчерашнем матче Серии А "Рома" победила "Торино" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник Пауло Дибала.

Для него это взятие ворот стало 125 в рамках чемпионата Италии. По этому показателю он сравнялся с Гонсало Игуаином.

Как сообщает Opta, они оба находятся на третьей позиции в рейтинге аргентинских бомбардиров Серии А. Вторым идет Гернан Креспо (153), первый – Габриэль Батистута (184).

Также Дибала повторил интересный рекорд. Ни один игрок не забивал больше в будние дни в рамках Серии А, чем Пауло Дибала. У него с Тотти в этом показателе – 33 гола. Чиро Иммобиле имеет в активе с понедельника по пятницу 32 мяча.

