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Впереди – только легенды. Пауло Дибала сравнялся с Игуаином по количеству забитых голов аргентинцами в Серии А

Италия

Кроме этого – установил интересный рекорд

Впереди – только легенды. Пауло Дибала сравнялся с Игуаином по количеству забитых голов аргентинцами в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче Серии А "Рома" победила "Торино" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил полузащитник Пауло Дибала.

Для него это взятие ворот стало 125 в рамках чемпионата Италии. По этому показателю он сравнялся с Гонсало Игуаином.

Как сообщает Opta, они оба находятся на третьей позиции в рейтинге аргентинских бомбардиров Серии А. Вторым идет Гернан Креспо (153), первый – Габриэль Батистута (184).

Также Дибала повторил интересный рекорд. Ни один игрок не забивал больше в будние дни в рамках Серии А, чем Пауло Дибала. У него с Тотти в этом показателе – 33 гола. Чиро Иммобиле имеет в активе с понедельника по пятницу 32 мяча.

В текущем сезоне на счету Пауло два гола в Серии А. Всего он провел 11 матчей во всех турнирах.

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Торино Пауло Дибала Рома
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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