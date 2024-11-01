Главными целями Ювентуса зимой станут защитники Ювентуса и ПСЖ

“Ювентус” зимой планирует выйти на трансферный рынок. Клуб ищет замену травмированному Глейсону Бремеру, который из-за повреждения крестообразных связок колена вернется не быстрее, чем в следующем сезоне.

Gazzetta dello Sport сообщает, что главными целями "старой сеньоры" являются центрбек ПСЖ Милан Шкриньяр и защитник "Тоттенгема" Совет Драгушин.

В частности, есть дополнительная информация о словаке. "Ювентус" хочет взять Шкриньяра в аренду до конца сезона, но рассматривает вариант, чтобы ПСЖ платил часть его зарплаты.

Оба центрбека – не являются основными в своих клубах. Драгушин провел в этом сезоне 376 минут в составе "Тоттенгема". В том числе – всего два матча в рамках АПЛ. Шкриняр имеет в активе 201 минуту.

Также добавим, что ранее двое футболистов играли в Серии А. Шкриньяр представлял "Сампдорию" и "Интер", а Драгушин – воспитанник "Ювентуса", а также выступал за "Салернитану" и "Дженоа".