Это уже перебор. С экс-игрока Шахтера стянули шорты в матче Серии А

Забавный инцидент произошел в четверг во время матча Серии А между "Дженоа" и "Фиорентиной".

Во время борьбы за мяч хавбек "Дженоа" Мортен Тросби схватил за шорты латераля "фиалок" Додо, и настолько переусердствовал, что они соскользнули у бразильца вниз.

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Однако защитник быстро оклемался, натянул шорты и помог "Фиорентине" одержать победу со счётом 1:0.

Напомним, с 2018 по 2022 годы Додо защищал цвета донецкого "Шахтёра".







