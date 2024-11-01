  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мотта: Чемпионат невозможно выиграть за 10 туров, но мы должны добиться большего
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мотта: Чемпионат невозможно выиграть за 10 туров, но мы должны добиться большего

Италия
Мотта: Чемпионат невозможно выиграть за 10 туров, но мы должны добиться большего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча 11-го тура Серии А против "Удинезе".

"Мы сосредоточены и должны показать отличное выступление против команды, которая очень хороша дома.

Пропущенные голы? Мы должны лучше действовать коллективно, больше помогать друг другу, просчитывать моменты, быть агрессивными и оставлять мало пространства для игроков соперника.

В игре с "Пармой" мы сделали недостаточно для победы. Нам нужно совершенствоваться.

Фонсека сказал, что невозможно выиграть чемпионат за девять туров? Это очевидно, мы тоже в это верим, но мы все должны работать лучше, и я в том числе", - цитирует Мотту журналист Джанлука Ди Марцио.

На данный момент "Юве" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

По теме
yellow-arrow
"Очевидно!": Осимхен ответил, покинет ли Турцию зимой
yellow-arrow
Это уже перебор. С экс-игрока Шахтера стянули шорты в матче Серии А
yellow-arrow
Главными целями Ювентуса зимой станут защитники Ювентуса и ПСЖ
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Удинезе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости