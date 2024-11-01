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Мотта: Чемпионат невозможно выиграть за 10 туров, но мы должны добиться большего
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Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча 11-го тура Серии А против "Удинезе".
"Мы сосредоточены и должны показать отличное выступление против команды, которая очень хороша дома.
Пропущенные голы? Мы должны лучше действовать коллективно, больше помогать друг другу, просчитывать моменты, быть агрессивными и оставлять мало пространства для игроков соперника.
В игре с "Пармой" мы сделали недостаточно для победы. Нам нужно совершенствоваться.
Фонсека сказал, что невозможно выиграть чемпионат за девять туров? Это очевидно, мы тоже в это верим, но мы все должны работать лучше, и я в том числе", - цитирует Мотту журналист Джанлука Ди Марцио.
На данный момент "Юве" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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