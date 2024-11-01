Мотта: Чемпионат невозможно выиграть за 10 туров, но мы должны добиться большего

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта поделился ожиданиями от матча 11-го тура Серии А против "Удинезе".

"Мы сосредоточены и должны показать отличное выступление против команды, которая очень хороша дома.

Пропущенные голы? Мы должны лучше действовать коллективно, больше помогать друг другу, просчитывать моменты, быть агрессивными и оставлять мало пространства для игроков соперника.

В игре с "Пармой" мы сделали недостаточно для победы. Нам нужно совершенствоваться.

Фонсека сказал, что невозможно выиграть чемпионат за девять туров? Это очевидно, мы тоже в это верим, но мы все должны работать лучше, и я в том числе", - цитирует Мотту журналист Джанлука Ди Марцио.