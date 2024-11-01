Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид де Хеа – лучший в Серии А по показателю сэйвов
Удачно вернулся в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Фиорентины" Давид де Хеа является лучшим голкипером Серии А в показателе сейвов. Статистика показывает, что она равна 82% отраженных ударов.
У испанца 4,1 сейвы за 90 минут времени – это второй результат в чемпионате. Также в его активе три матча без пропущенных и два отраженных пенальти из двух.
Де Хеа присоединился к "Фиорентине" 9 августа на правах свободного агента после года паузы без футбола. В общей сложности он провел девять матчей и пропустил 10 голов.
Добавим также, что "Фиорентина" впервые за девять лет за 10 стартовых туров Серии А набрала 19 очков. Последний раз такое количество давалось еще в сезоне 2015/2016 гг.
Сейчас фиалки идут на четвертом месте в турнирной таблице. Следующий матч они сыграют против "Торино" в воскресенье, 3 ноября.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Рома побеждает без Довбика, Лунина хотят видеть в Португалии, а Родри — в Мадриде. Главные новости за 31 октября
- Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
- "Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты", - легенда Ромы посоветовал команде, как раскрыть потенциал украинца
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico