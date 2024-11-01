Давид де Хеа – лучший в Серии А по показателю сэйвов

Голкипер "Фиорентины" Давид де Хеа является лучшим голкипером Серии А в показателе сейвов. Статистика показывает, что она равна 82% отраженных ударов.

У испанца 4,1 сейвы за 90 минут времени – это второй результат в чемпионате. Также в его активе три матча без пропущенных и два отраженных пенальти из двух.

Де Хеа присоединился к "Фиорентине" 9 августа на правах свободного агента после года паузы без футбола. В общей сложности он провел девять матчей и пропустил 10 голов.

Добавим также, что "Фиорентина" впервые за девять лет за 10 стартовых туров Серии А набрала 19 очков. Последний раз такое количество давалось еще в сезоне 2015/2016 гг.

Сейчас фиалки идут на четвертом месте в турнирной таблице. Следующий матч они сыграют против "Торино" в воскресенье, 3 ноября.