Фонсека: Монца - сильная команда, они сыграли вничью с Интером

Наставник "Милана" Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции накануне матча против ФК "Монца".

"Целью всегда должна быть победа, независимо от того, дома ли мы или на выезде, и мы хотим начать получать лучшие результаты во время наших путешествий. "Монца" - сильная команда, они сыграли вничью с "Интером", и я сказал ребятам, что это будет тяжелое испытание. Только после этого мы будем думать о "Реале", - сказал тренер.