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Фонсека: Монца - сильная команда, они сыграли вничью с Интером
Клуб настроен на победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Милана" Паулу Фонсека выступил на пресс-конференции накануне матча против ФК "Монца".
"Целью всегда должна быть победа, независимо от того, дома ли мы или на выезде, и мы хотим начать получать лучшие результаты во время наших путешествий. "Монца" - сильная команда, они сыграли вничью с "Интером", и я сказал ребятам, что это будет тяжелое испытание. Только после этого мы будем думать о "Реале", - сказал тренер.
Напомним, что завтра, 2 ноября, состоится матч "Монца" - "Милан". Начало - в 21:45 по Киеву.
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