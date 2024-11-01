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Бывший президент Интера хочет купить итальянский клуб
ФК СПАЛ может быть продан
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший президент "Интера" Массимо Моратти, похоже, готов вновь окунуться в мир футбола.
По информации Football Italia, 79-летний итальянец, возглавлявший "Интер" на протяжении 18 лет (с 1995 по 2013 год), ведет переговоры о приобретении ФК "СПАЛ".
Команда выступает в Серии C, третьем дивизионе итальянского футбола, а в последний раз была в Серии A с 2017 по 2020 год.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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