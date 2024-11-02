Не опять, а снова: Фонсеке дают 3 матча. В списке претендентов на замену 4 тренера

У главного тренера "Милана" Паулу Фонсеки есть 3 матча, чтобы доказать, что ему по силам добывать результаты с командой. В противном случае он будет уволен.

Руководство итальянского клуба сделает свои выводы на основе результатов матчей Серии А с "Монцей" и "Кальяри", а также поединка Лиги чемпионов против "Реала". Сейчас "россонери" занимают 8-е место в Серии А и 25-е в основном этапе Лиги чемпионов.

Источник сообщает, что уже известен список претендентов на пост. В него входят Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Игорь Тудор и Эдин Терзич.