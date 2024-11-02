Следующий матч Дженоа станет для главного тренера команды решающим

В понедельник, 4 ноября, "Дженоа" проведет выездной поединок против "Пармы". Эта встреча может стать для главного тренера генуэзцев Альберто Джилардино решающей, как сообщает Николо Скира.

В случае поражения клуб готов сменить тренерский состав.

Потенциальным преемником считают Давида Баллардини. Он уже четырежды тренировал “Дженоа”. Последний раз – в 2020-2021 гг.

Сейчас генуэзцы находятся на последнем месте в турнирной таблице Серии А. За 10 матчей они заработали шесть очков и выиграли только один раз – во втором туре против “Монцы”.

Джилардино возглавляет “Дженоа” с декабря 2022 года. Напомним, что за клуб выступает украинец Руслан Малиновский.