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Следующий матч Дженоа станет для главного тренера команды решающим

Италия

В соперниках – середняк турнирной таблицы

Следующий матч Дженоа станет для главного тренера команды решающим

Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 4 ноября, "Дженоа" проведет выездной поединок против "Пармы". Эта встреча может стать для главного тренера генуэзцев Альберто Джилардино решающей, как сообщает Николо Скира.

В случае поражения клуб готов сменить тренерский состав.

Потенциальным преемником считают Давида Баллардини. Он уже четырежды тренировал “Дженоа”. Последний раз – в 2020-2021 гг.

Сейчас генуэзцы находятся на последнем месте в турнирной таблице Серии А. За 10 матчей они заработали шесть очков и выиграли только один раз – во втором туре против “Монцы”.

Джилардино возглавляет “Дженоа” с декабря 2022 года. Напомним, что за клуб выступает украинец Руслан Малиновский.

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Альберто Джилардино Давиде Баллардини Дженоа (Генуя) Парма
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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