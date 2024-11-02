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Милан заинтересован в продлении контракта с полузащитником
Клубу нравится его игра
Фото: twitter.com/acmilan
Итальянский "Милан" заинтересован в продлении контракта с полузащитником.
По информации CalcioNews 24, "Милан" хочет как можно скорее продлить контракт с Тейани Рейндерсом. Клуб планирует продлить контракт с игроком до 2030 года.
Отец игрока, который также является агентом, рассказал, что нидерландский игрок чувствует себя в "Милане" как дома.
Это действительно великий жест, так делают только большие клубы. Тейани чувствует себя как дома в клубе и в городе. Он чувствителен к признательности, которую получает от "Милана", – рассказал отец игрока.
В этом сезоне Тейани сыграл в 11-ти играх за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Текущий контракт игрока с клубом действует до 2028 года.
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