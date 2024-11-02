Итальянский "Милан" заинтересован в продлении контракта с полузащитником.

По информации CalcioNews 24, "Милан" хочет как можно скорее продлить контракт с Тейани Рейндерсом. Клуб планирует продлить контракт с игроком до 2030 года.

Отец игрока, который также является агентом, рассказал, что нидерландский игрок чувствует себя в "Милане" как дома.

Это действительно великий жест, так делают только большие клубы. Тейани чувствует себя как дома в клубе и в городе. Он чувствителен к признательности, которую получает от "Милана", – рассказал отец игрока.

В этом сезоне Тейани сыграл в 11-ти играх за "Милан" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Текущий контракт игрока с клубом действует до 2028 года.