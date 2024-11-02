Серия А. Первая домашняя победа Болоньи в сезоне

Серия А. 11-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лечче" 1:0

Гол: Орсолини 85

"Болонья": Равалья, Де Сильвестри (Пош 82), Беукема, Лукуми, Миранда, Моро (Урбански 57), Фройлер (Фергюсон 82), Орсолини, Одгар (Даллинга 57), Ндой, Кастро (Фаббиан 68)

"Лечче": Фальконе, Жилбер (Пелмар 57), Гашпар, Баширотто, Галло, Доргу (Сансоне 87), Рафия (Пьерре 76), Рамадани (Ребич 87), Банда (Л. Кулибали 57), Крстович, Пьеротти

Предупреждения: Урбански 66, Ндой 72 - Пелмар 71, Гашпар 87

После первой победы "Болоньи" в сезоне во всех турнирах Винченцо Итальяно надеялся, что на этом сезон команды наконец-то начался, запустился, разблокировался. В этом он ошибся, поскольку после 2:1 в Монце "россоблу" не выиграли пять матчей подряд, три из них - в лиге. После второй победы в сезоне - четыре дня тому в Кальяри - Итальяно повторил свою надежду. И на этот раз связал две победы подряд.

"Лечче" 12 дней тому проиграл дома "Фиорентине" со счетом 0:6, но после того перезагрузился, боролся. "Наполи" проиграл в гостях лишь со счетом 0:1, "Верону" победил. Сегодня он также отчаянно сопротивлялся. Сидел в обороне, отдавал сопернику мяч (28 процентов владения). Был разгромлен по ударам по воротам - 6:20, в створ ворот соперника не попадал. Но боролся и играл довольно организованно.

В дебюте удар головой Кастро был переведен Фальконе из-под перекладины. Затем надолго наступило затишье. "Лечче" даже забил, хотя гол отменили из-за фола в атаке. В концовке тайма Фальконе вновь вступил в игру, с огромным трудом вытащив мяч после рикошета от своего. Фройлер добил плохо. Также вратарь гостей вновь вытащил удар головой Кастро.

Второй тайм даже гости начали ударами по воротам (издали), затем отошли назад и четко оборонялись. Фальконе на этот раз даже практически не работал. Но именно в такой стадии матча, еще и в концовке, пропустил. Фергюсон, не игравший из-за тяжелой травмы две сотни дней, послал по левому флангу, защитник Миранда навесил, а Орсолини замкнул головой. Забив в своем третьем матче лиги подряд.

Первая победа "Болоньи" с апреля во всех турнирах дома, то есть после восьми ничьих подряд. Две победы подряд в лиге на всех полях также впервые с апреля. Третий матч в сезоне в лиге без пропущенных сразу после второго. Возможно, она начинает выкарабкиваться. Ныне находится на восьмом месте. А "Лечче" продолжит борьбу из зоны вылета.