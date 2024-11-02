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Очередной сухой матч для команды Тьяго Мотты. Удинезе - Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия

Ювентус продолжает беспроигрышную серию в чемпионате

Очередной сухой матч для команды Тьяго Мотты. Удинезе - Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 11-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал выездную победу над "Удинезе" с комфортным счетом - 0:2.

Команда Тьяго Мотты сделала свое дело еще в первом тайме, забив два гола усилиями голкипера "Удинезе", от которого мяч отскочил обратно в ворота, и 21-летнего защитника Николо Савоны, который удачно сыграл на добивании в штрафной площадке соперников.

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"Ювентус" продолжил свою беспроигрышную серию в чемпионате, туринцы одержали пятую победу в Серии А, в остальных шести играх подопечные Мотты сыграли вничью. На данный момент "Ювентус" занимает третью строчку, имея в своем активе 21 очко.

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Смотрите обзор матча 11-го туру чемпионата Италии

Удине. "Блюэнерджи Арена"

Удинезе 0:2 Ювентус

Голы: Окойе, 19 (аг); Савона, 37

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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