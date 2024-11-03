Фонсека – о матче против Монцы: Мората был лучшим на поле

Главный тренер “Милана” Пауло Фонсека прокомментировал победу его подопечных в выездном матче против “Монцы” , а также рассказал о кондициях одного из лидеров команды Рафаэля Леау.

“Сегодня важная победа, тяжелое поле в Монце. Мората делает отличную работу: он был лучшим на поле. Что я думаю по Леау? Он эффективно, хорошо вошел. Эта реакция фундаментальна, это то, чего я хочу от него. Он готов играть с "Реалом", – сказал Фонсека.

Мората провел в этом поединке все 90 минут. В общей сложности на его счету два гола в восьми матчах Серии А, а также один ассист в трех поединках Лиги чемпионов. Он присоединился к команде летом этого года.

После победы “Милан” поднялся на седьмое место Серии А. До зоны Лиги чемпионов не хватает двух очков.

Матч против “Реала” состоится во вторник 5 ноября в Мадриде. Начало – в 22:00.