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Фонсека – о матче против Монцы: Мората был лучшим на поле
Удалось одержать минимальную победу
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Главный тренер “Милана” Пауло Фонсека прокомментировал
“Сегодня важная победа, тяжелое поле в Монце. Мората делает отличную работу: он был лучшим на поле.
Что я думаю по Леау? Он эффективно, хорошо вошел. Эта реакция фундаментальна, это то, чего я хочу от него. Он готов играть с "Реалом", – сказал Фонсека.
Мората провел в этом поединке все 90 минут. В общей сложности на его счету два гола в восьми матчах Серии А, а также один ассист в трех поединках Лиги чемпионов. Он присоединился к команде летом этого года.
После победы “Милан” поднялся на седьмое место Серии А. До зоны Лиги чемпионов не хватает двух очков.
Матч против “Реала” состоится во вторник 5 ноября в Мадриде. Начало – в 22:00.
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