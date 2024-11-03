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Верона – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Ждем Довбика в стартовом составе

Верона – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немало было сомнений по поводу готовности Артема Довбика сыграть в следующем матче Серии А, однако украинец все же попал в заявку на матч и готовится выходить на поле. Вопрос лишь в том, выпустит ли его Иван Юрыч с первых минут.

После позора с "Фиорентиной" римляне частично реабилитировались в игре с "Торино", но этого недостаточно, нужно побеждать и здесь.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

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Серия А. 11-й тур.

3 ноября. 19:00. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Верона" — "Рома"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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