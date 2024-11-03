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Монца – Милан 0:1. Видео гола и обзор матча
Все решил гол в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Слухи от инсайдеров говорят, что будущее Пауло Фонсеки в “Милане” под угрозой. Одним из экзаменов был выезд в Монцу, где команда точно должна была побеждать. В итоге гол полузащитника Тиджани Рейндерса принес три очка "россонери". Он забил уже во втором для подряд матче и снова помог своей команде завоевать взять верх.
"Монца" – "Милан" 0:1
Гол: Рейндерс 43
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