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Алессандро Неста: Судьи разрушают футбол, нам нужно вернуться к старому стилю судейства

Италия

"Раньше было лучше"

Алессандро Неста: Судьи разрушают футбол, нам нужно вернуться к старому стилю судейства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Монцы” Алессандро Неста прокомментировал поражение своих подопечных в матче против “Милана”, а также раскритиковал работу судейского корпуса.

“Мы чувствуем злость, но также гордимся этими ребятами. Мы провели две замечательные игры против "Аталанты" и "Милана". Мы могли забить четыре гола в первом тайме. Забили один, но его не засчитали.

На мой взгляд, судьи разрушают футбол, нам нужно вернуться к старому стилю судейства. Что это за фол? Судьи извинились перед “Монцей” после игры против “Аталанты”, но прощения не спасут нас от потери очков. Они слишком усложняют футбол, все это бессмысленно.

Раньше футбол был проще, раньше это был контактный вид спорта, теперь карается каждое малейшее прикосновение. Если ноготь на ноге находится спереди, то это офсайд. Вы должны выходить на борьбу, зажав руки за спиной, иначе это может быть пенальти.

Я считаю, что судейство должно адаптироваться к спорту, а не наоборот. Правила должны быть адаптированы к виду спорта, а не наоборот”, – сказал Неста.

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"Монца" после поражения от "Милана" находится в зоне вылета. Команда Несты идет на 18-м месте в Серии А.

Впереди ее ждут матчи против "Лацио" и "Торино".

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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